Столичные власти выделили средства на бесплатные перевозки врачей на такси

Власти Москвы выделили средства на бесплатные перевозки медработников на такси, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Согласно постановлению, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин, из резервного фонда столичного правительства будет выделено 128,4 миллиона рублей, которые пойдут на компенсацию затрат на организацию перевозок врачей на такси.

Бесплатная перевозка медработников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому была организована в Москве в рамках борьбы с распространением COVID-19.

В настоящее время за счёт городского бюджета в программе ежедневно участвуют 300 автомобилей, каждый из которых совершает до 50 рейсов в день. Организатором перевозок является ГУП «Московский метрополитен».

Для борьбы с распространением коронавируса в Москве действует масочный режим. Домашний режим для пенсионеров, москвичей с хроническими заболеваниями и беременных женщин продлен до 15 января 2021 года. Также продлён режим удалённой работы, на который работодатели столицы обязаны перевести не менее 30% сотрудников.

Дискотеки, бары и другие развлекательные заведения ночью закрыты для посетителей. Городские досуговые учреждения для детей закрыты, старшеклассники и студенты вузов учатся дистанционно.