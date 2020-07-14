Столичные власти продолжают внедрять разнообразные меры поддержки малого и среднего бизнеса
Власти российской столицы продолжают внедрять пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала член комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы Елена Николаева. Она уточнила, что отныне на помощь могут рассчитывать гостиницы, заведения общественного питания.
Кроме того, поддержка будет оказана магазинам, которые реализуют подакцизную продукцию, и понесли убытки из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Причём до этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли получать такую поддержку из-за федеральных ограничений, которые в настоящее время сняли.
Кафе, рестораны, а также предприятия сферы гостеприимства могут получить компенсацию части затрат на покупку оборудования, а также на уплату процентов по кредитам, которые были взяты на поддержку или развитие бизнеса. Подать заявку на субсидии можно до 28 августа на профильном портале.
Как отметила Николаева, в столичном регионе прогнозируется оживление туристического потока в летние месяцы за счет внутренних путешественников, однако в докризисном объеме клиенты в рестораны и гостиницы вернутся не очень скоро.
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