Столичные школьники выиграли два «золота» первенства Европы по шахматам
На первенстве Европы по шахматам, проходившем в столице Словакии Братиславе, московские школьники завоевали две золотые медали. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник.
Первым среди участников до 10 лет стал Савва Ветохин, а первое место среди девочек до 12 лет заняла Александра Шведова.
Серебро в категории девушек до 14 лет получила москвичка Алиса Нур-Мухаметова, бронзу среди юношей до 16 лет завоевал Стефан Погосян.
Добавим, в соревновании принимали участие более 1300 игроков из 49 стран. Российская сборная получила дюжину медалей.
Напомним, с 1 сентября шахматы могут стать обязательной дисциплиной в российских школах. В порядке эксперимента уроки шахмат были введены в Москве и Ханты-Мансийске. В Минпросвещения эксперимент признали успешным. В ведомстве отметили, что учебники и программы преподавания уже готовы, а в регионах идет подготовка преподавательского состава. Международный гроссмейстер, основатель школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова в эфире НСН поддержала инициативу и рассказала, чем она будет полезна детям.
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