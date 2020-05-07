Столичные парки подготовили онлайн-программу ко Дню Победы

Девять парков столичного Департамента культуры приготовили праздничную онлайн-программу, приуроченную к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, специальные мероприятия проведут, в частности, Измайловский, Лианозовский и Воронцовский парки, а также сад имени Баумана и другие.

Сергунина уточнила, что в праздничную программу войдут литературные чтения, фотовыставки со снимками военных лет, а также тематические видеоэкскурсии. Все это, по словам заммэра, можно будет посмотреть онлайн — в социальных сетях парков. Основную часть спецпроектов будет выложена 8 и 9 мая.

В частности, сад имени Баумана предлагает присоединиться к литературным виртуальным вечерам. Парк «Сокольники» приглашает на тематическую онлайн-экскурсию по своей территории. Зрителям расскажут, как территория парка использовалась в годы Великой Отечественной войны.

А Воронцовский парк 8 мая в 14:00 разместит в своих социальных сетях видеоролик, в котором студенты Российского института театрального искусства читают фронтовые письма участников войны. В свою очередь, парк «Красная Пресня» 9 мая в полдень предлагает подписчикам взглянуть на Великую Отечественную войну глазами фотокорреспондентов.