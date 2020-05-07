Столичные парки подготовили онлайн-программу ко Дню Победы
Девять парков столичного Департамента культуры приготовили праздничную онлайн-программу, приуроченную к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, специальные мероприятия проведут, в частности, Измайловский, Лианозовский и Воронцовский парки, а также сад имени Баумана и другие.
Сергунина уточнила, что в праздничную программу войдут литературные чтения, фотовыставки со снимками военных лет, а также тематические видеоэкскурсии. Все это, по словам заммэра, можно будет посмотреть онлайн — в социальных сетях парков. Основную часть спецпроектов будет выложена 8 и 9 мая.
В частности, сад имени Баумана предлагает присоединиться к литературным виртуальным вечерам. Парк «Сокольники» приглашает на тематическую онлайн-экскурсию по своей территории. Зрителям расскажут, как территория парка использовалась в годы Великой Отечественной войны.
А Воронцовский парк 8 мая в 14:00 разместит в своих социальных сетях видеоролик, в котором студенты Российского института театрального искусства читают фронтовые письма участников войны. В свою очередь, парк «Красная Пресня» 9 мая в полдень предлагает подписчикам взглянуть на Великую Отечественную войну глазами фотокорреспондентов.
Ранее НСН писала, что специальную онлайн-программу в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне подготовили также библиотеки и культурные центры столичного Департамента культуры. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что она будет проводиться на интернет-площадках учреждений с 6 по 15 мая.
Заммэра подчеркнула, что только культурные центры и библиотеки Москвы проведут более 270 праздничных онлайн-мероприятий. Всех желающих присоединиться к ним ждут кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, а также чтения литературных произведений фронтовиков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- Русские панки пытаются выбить из Трампа пособие по безработице
- Число новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 11 тысяч
- Карантин из-за COVID-19 может не пережить половина магазинов одежды в Москве
- «Песков — не социолог»: В «Левада-центре» ответили на критику пресс-секретаря президента
- «Зарвавшиеся молодчики» и старые споры: В Чехии ответили на претензии России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru