Столичные НКО пригласили поучаствовать в конкурсе грантов мэра Москвы

Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) стартует 25 мая. Претендентами на гранты смогут стать НКО, занимающиеся благотворительными, культурными, молодежными и другие социально ориентированными проектами. Заявки принимаются до 24 июня.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более тысячи организаций. Гранты получили 183 из них, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность».

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На этот раз конкурс проводится в 12 номинациях, в числе которых «Добровольчество и волонтерство», «Семейная Москва», «ЗОЖ и спорт» и другие.

Призовой фонд составляет 400 миллионов рублей. Организации, работающие больше года, смогут претендовать на гранты до пяти миллионов рублей. Молодые НКО - до 500 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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