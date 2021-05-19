Столичные НКО пригласили поучаствовать в конкурсе грантов мэра Москвы
Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) стартует 25 мая. Претендентами на гранты смогут стать НКО, занимающиеся благотворительными, культурными, молодежными и другие социально ориентированными проектами. Заявки принимаются до 24 июня.
В прошлом году в конкурсе приняли участие более тысячи организаций. Гранты получили 183 из них, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность».
На этот раз конкурс проводится в 12 номинациях, в числе которых «Добровольчество и волонтерство», «Семейная Москва», «ЗОЖ и спорт» и другие.
Призовой фонд составляет 400 миллионов рублей. Организации, работающие больше года, смогут претендовать на гранты до пяти миллионов рублей. Молодые НКО - до 500 тысяч рублей.
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