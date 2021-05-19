Столичные НКО пригласили поучаствовать в конкурсе грантов мэра Москвы

Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) стартует 25 мая. Претендентами на гранты смогут стать НКО, занимающиеся благотворительными, культурными, молодежными и другие социально ориентированными проектами. Заявки принимаются до 24 июня.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более тысячи организаций. Гранты получили 183 из них, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность».