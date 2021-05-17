Путин подписал указ о создании президентского фонда по поддержке культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Основная цель деятельности организации — поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых коммерческими и некоммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями.
Учредителем нового фонда назначается фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.
Согласно указу, в текущем году фонду культурных инициатив будет выделено «3 500 000 тыс. рублей на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий».
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