Столичные колледжи запустили подкаст для абитуриентов
В Москве абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в формате подкастов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так, ребятам расскажут не только о самых востребованных специальностях, но и дадут советы от педагогов, выпускников и работодателей.
«Это поможет абитуриентам узнать больше об учебном заведении и своей будущей специальности из первых рук», - отметила она.
Подкаст «Ключ к профессии» будет выходить два раза в месяц. Его могут послушать все желающие на портале «Школа.Москва». В первом выпуске заместитель директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова рассказала о профориентационных проектах для школьников. В одном из ближайших выпусков подкаста приглашенными гостями станут представители Московского метрополитена и Колледжа Московского транспорта.
Приемная кампания стартовала в колледжах Москвы 20 июня. Контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования увеличены на 20% после анализа вместе с работодателями потребностей основных отраслей Москвы. Рост вызван значительным спросом на высокотехнологичных специалистов в промышленности, строительстве, транспорте и информационных технологиях. Поступающие в колледжи имеют возможность выбрать по своему смотрению направление для обучения из 150 с лишним специальностей и профессий.
Среди перспективных специальностей: выпуск и техническое обслуживание авиационной техники; эксплуатация и обслуживание электрооборудования; технология машиностроения; строительный мастер и многие другие.
В этом году город предлагает абитуриентам около 24 тысяч бюджетных мест для получения востребованных рабочих профессий. Документы в колледжи можно подать дистанционно в электронном виде на портале mos.ru до 15 августа включительно, передает «Радиоточка НСН».
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