Столичные колледжи запустили подкаст для абитуриентов

В Москве абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в формате подкастов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так, ребятам расскажут не только о самых востребованных специальностях, но и дадут советы от педагогов, выпускников и работодателей.

«Это поможет абитуриентам узнать больше об учебном заведении и своей будущей специальности из первых рук», - отметила она.

Подкаст «Ключ к профессии» будет выходить два раза в месяц. Его могут послушать все желающие на портале «Школа.Москва». В первом выпуске заместитель директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова рассказала о профориентационных проектах для школьников. В одном из ближайших выпусков подкаста приглашенными гостями станут представители Московского метрополитена и Колледжа Московского транспорта.