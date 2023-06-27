«Маркетинг, реклама, управление»: Ректор ГУУ Строев назвал популярные специальности в 2023 году
Владимир Строев в эфире НСН отметил, что у поступающих появляется все больше интереса к информационному институту.
Ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН рассказал, что в 2023 году наиболее популярны управленческие специальности, реклама, маркетинг и бизнес-информатика.
«Мы ожидаем, что в этом году, если говорить про бакалавриат, будут популярными менеджмент, экономика, традиционно маркетинг у нас – один из лучших факультетов, с каждым годом растет интерес поступающих. Также популярны реклама и связи с общественностью, управленческие специальности. Больше появляется интерес к информационному институту – это бизнес-информатика и все, что связано с информационкой», - сказал Строев.
В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН подтвердила интерес поступающих к управленческим программам.
«У нас открыто порядка 120 направлений для бакалавриата. Сейчас, по первым дням приема, самыми популярными являются управленческие программы: управление бизнесом. В этом году мы предлагаем шесть новых программ двойных квалификаций, большая доля из поступивших именно на эти программы. То есть, ребята хотели бы получить какие-то смежные профессии Две квалификации – это, например, программа «Экономист и юрист», - сказала Брюховецкая.
Ранее сообщалось, что 20 июня российские вузы начали приемную кампанию: абитуриент может подать документы в любое высшее учебное заведение страны. В 2023 году вузы предоставят абитуриентам 626 278 бюджетных мест, сообщает «Радиоточка НСН».
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