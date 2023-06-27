«Маркетинг, реклама, управление»: Ректор ГУУ Строев назвал популярные специальности в 2023 году

Ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев в пресс-центре НСН рассказал, что в 2023 году наиболее популярны управленческие специальности, реклама, маркетинг и бизнес-информатика.

«Мы ожидаем, что в этом году, если говорить про бакалавриат, будут популярными менеджмент, экономика, традиционно маркетинг у нас – один из лучших факультетов, с каждым годом растет интерес поступающих. Также популярны реклама и связи с общественностью, управленческие специальности. Больше появляется интерес к информационному институту – это бизнес-информатика и все, что связано с информационкой», - сказал Строев.