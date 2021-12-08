Столичная ГИБДД опубликовала «Новогоднюю памятку водителю»
«Новогодняя памятка водителю» размещена в официальном Telegram-канале Московской Госавтоинспекции. Публикация начинается с шуток про приближение Нового года, запах хвои, мандаринов и корпоративных вечеринок. Однако далее водителям весьма серьёзно напоминают об ответственности и несовместимости алкоголя и вождения.
Так, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, нарушителя ждёт штраф - 30000 рублей и лишение права управления от 1,5 до 2-х лет. Если водитель без прав управляет автомобилем в состоянии опьянения, ему грозит штраф в 30000 рублей и административный арест на срок от 10 до 15 суток.
В ГИБДД также напоминают, что если право управления автомобилем будет передано подвыпившему знакомому, то за это хозяину авто всё равно придётся заплатить штраф в 30000 рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет. В случае, если вы уже лишились прав за нетрезвое вождение и снова поведёте авто пьяным, то можно получить судимость.
«Управляя автомобилем в состоянии опьянения, вы можете лишить жизни себя и других, задумайтесь уже сейчас» - призывает «Новогодняя памятка водителю» от столичной Госавтоинспекции.
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