Столичная ГИБДД опубликовала «Новогоднюю памятку водителю»

«Новогодняя памятка водителю» размещена в официальном Telegram-канале Московской Госавтоинспекции. Публикация начинается с шуток про приближение Нового года, запах хвои, мандаринов и корпоративных вечеринок. Однако далее водителям весьма серьёзно напоминают об ответственности и несовместимости алкоголя и вождения.

Так, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, нарушителя ждёт штраф - 30000 рублей и лишение права управления от 1,5 до 2-х лет. Если водитель без прав управляет автомобилем в состоянии опьянения, ему грозит штраф в 30000 рублей и административный арест на срок от 10 до 15 суток.