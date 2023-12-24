Стоимость визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тыс рублей
Максимальная ставка за визитную карточку президента РФ Владимира Путина перед аукционом в Санкт-Петербурге составила 200 тысяч рублей, сообщила аукционная площадка Bidspirit.
На торги выставлена визитка Путина со времен, когда он работал советником по международным связям главы Ленинградского горсовета. Аукцион пройдет 24 декабря в 17:00 мск.
На визитке несколько телефонных номеров написаны лично Путиным.
Неделей ранее максимальная сумма за лот составляла 2,8 тысячи рублей. В понедельник она выросла до 120 тысяч. Теперь за визитку готовы отдать 200 тысяч.
Ранее пресс-служба Российского аукционного дома (РАД) сообщила о продаже с молотка пиджака бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отмечает «Радиоточка НСН».
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