Стоимость визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тыс рублей

Максимальная ставка за визитную карточку президента РФ Владимира Путина перед аукционом в Санкт-Петербурге составила 200 тысяч рублей, сообщила аукционная площадка Bidspirit.

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На торги выставлена визитка Путина со времен, когда он работал советником по международным связям главы Ленинградского горсовета. Аукцион пройдет 24 декабря в 17:00 мск.

На визитке несколько телефонных номеров написаны лично Путиным.

Неделей ранее максимальная сумма за лот составляла 2,8 тысячи рублей. В понедельник она выросла до 120 тысяч. Теперь за визитку готовы отдать 200 тысяч.

Ранее пресс-служба Российского аукционного дома (РАД) сообщила о продаже с молотка пиджака бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр с трансляции
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