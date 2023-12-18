Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 1,1 миллиона долларов
18 декабря 202313:44
Черное бархатное вечернее платье принцессы Дианы было продано на аукционе Julien's Auctions в Калифорнии за рекордные $1,1 миллиона, сообщает издание Telegraph.
Оценочная стоимость лота была в 11 раз меньше цены продажи платья. Его сшила командой модельера Жака Азагури. Впервые принцесса Диана вышла в нем в свет в 1985 году в Италии во время королевского турне с супругом.
Ранее на аукционе Sotheby's красный свитер принцессы Дианы продали за $1,14 млн, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru