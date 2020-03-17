Стоимость сахара в РФ снизилась на треть

Отмечается, что стоимость сахара в феврале текущего года составила 30 рублей, в то время как в прошлом году в феврале его цена была 46 рублей.

Как отмечает издание, самые низкие цены на сахар были зафиксированы в Калужской и Пензенской областях. В обоих регионах цена упала примерно на 30% до 24 рублей.

Самый дорогой сахарный песок продается на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Якутии. Там стоимость продукта варьируется от 60 до 90 рублей.







