Стоимость сахара в РФ снизилась на треть
На 35% упала стоимость сахарного песка в РФ за текущий год. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что стоимость сахара в феврале текущего года составила 30 рублей, в то время как в прошлом году в феврале его цена была 46 рублей.
Как отмечает издание, самые низкие цены на сахар были зафиксированы в Калужской и Пензенской областях. В обоих регионах цена упала примерно на 30% до 24 рублей.
Самый дорогой сахарный песок продается на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Якутии. Там стоимость продукта варьируется от 60 до 90 рублей.
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