Стоимость проезда в плацкарте выросла на 23% за первое полугодие 2024 года

Уточняется, что средняя стоимость проезда в купе также выросла на 15%, составив 438 рублей. На 17%, до 401 рубля, подорожал и проезд в плацкарте фирменного поезда, стоимость проезда в купе аналогичного поезда увеличилась на 16%, до 595 рублей.

Как сообщили изданию в Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД), тарифы на проезд устанавливает на основании графика гибкого регулирования тарифов ФАС. В летнее время года, а также в декабре, когда наблюдается наибольший спрос, стоимость всегда превышает показатели прочих месяцев года.

Ранее Федеральная пассажирская компания сообщила о намерении запустить в конце года новый поезд «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом, передает «Радиоточка НСН».

