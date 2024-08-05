Стоимость проезда в плацкарте выросла на 23% за первое полугодие 2024 года
Стоимость проезда в плацкарте нефирменного поезда за первые шесть месяцев 2024 года выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составила 287 рублей на 100 километров пути, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Уточняется, что средняя стоимость проезда в купе также выросла на 15%, составив 438 рублей. На 17%, до 401 рубля, подорожал и проезд в плацкарте фирменного поезда, стоимость проезда в купе аналогичного поезда увеличилась на 16%, до 595 рублей.
Как сообщили изданию в Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД), тарифы на проезд устанавливает на основании графика гибкого регулирования тарифов ФАС. В летнее время года, а также в декабре, когда наблюдается наибольший спрос, стоимость всегда превышает показатели прочих месяцев года.
Ранее Федеральная пассажирская компания сообщила о намерении запустить в конце года новый поезд «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом, передает «Радиоточка НСН».
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