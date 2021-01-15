Стоимость проезда на такси в России выросла на 50-70%
Крупнейшие онлайн-агрегаторы такси увеличили стоимость поездок в России к концу 2020 года на 50-70% в сравнении с концом весны - началом лета. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Bank of America (BofA).
Аналитики использовали показатели Воронежа, Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга и пришли к выводу, что с января по декабрь 2020 года цены увеличились в среднем на 35%.
При этом эксперты отметили укрепление позиций «Яндекс.Такси» в Москве, его доля к концу года составила 70%. Также аналитики считают, что к конце 2021 года количество поездок вырастет на 37%.
Собеседник издания считает, что к росту цен привели погодные условия в ноябре-декабре 2020 года, так как этот период был значительно холоднее, чем годом ранее. Также он подчеркнул, что весной и летом из-за ограничений по распространению коронавируса было меньше пробок, а спрос на такси был ниже из-за удаленной работы.
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