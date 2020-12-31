Агрегаторов такси попросили не задирать цены в новогодние каникулы
31 декабря 202009:16
Агрегаторов такси в Москве попросили не повышать стоимость поездок в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.
В сообщении говорится, что операторы часто завышают цены на поездки, в результате чего они становятся некомфортными для пассажиров, передает RT.
В дептрансе отметили, что хотя законы и не регулируют тарифы, но все же попросили устанавливать «адекватные цены».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru