Агрегаторов такси попросили не задирать цены в новогодние каникулы

Агрегаторов такси в Москве попросили не повышать стоимость поездок в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Специалист дала советы работающим в новогодние праздники

В сообщении говорится, что операторы часто завышают цены на поездки, в результате чего они становятся некомфортными для пассажиров, передает RT.

В дептрансе отметили, что хотя законы и не регулируют тарифы, но все же попросили устанавливать «адекватные цены».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Новый ГодТакси
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