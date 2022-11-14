Бочкарев: МЦД станет мощным драйвером развития прилегающих территорий
Порядка 1,2 млн рабочих мест может появиться в новых объектах, построенных в зоне влияния Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, запуск постоянного пассажирского движения поездов по маршрутам МЦД в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Бочкарев отметил, что маршруты МЦД затрагивают зоны активного городского развития.
Также заммэра подчеркнул, что градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 млн «квадратов» различной недвижимости. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, программа развития МЦД стала одним из наиболее значимых проектов, наряду с запуском пассажирского движения по Московскому центральному кольцу и строительству Большой кольцевой линии метро.
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