Стоимость окрошки выросла за год на 9%

В мае на приготовление окрошки россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9 процентов, посчитали «Известия».

Сообщается, что больше всего за прошедшие 12 месяцев увеличились в цене огурцы, сметана, лук и укроп — на 10-12 процентов.

Для расчета стоимости издание использовало классический рецепт на литр кваса, а также информацию о ценах, зафиксированных оператором фискальных данных «Такском». Компания проанализировала свыше 11 миллиардов кассовых чеков.

В пресс-службе Минсельхоза пояснили изданию, что на себестоимость плодоовощной продукции оказывали влияние рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, общехозяйственные расходы и другие факторы.

Напомним, ранее в Национальной мясной ассоциации предложили запретить россиянам ввозить в частном порядке мясную и молочную продукцию из-за границы. Соответствующее предложении члены ассоциации направили вице-премьеру Алексею Гордееву. Известно, что Минсельхоз и Россельхознадзор эту инициативу поддержали. Отмечается, что в первую очередь запрет может коснуться пармезана, испанского хамона и итальянских прошутто. Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что запрет выглядит очень странным.

