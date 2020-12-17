Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней не повысят в 2021 году

Цена на поездки в общественном транспорте Москвы по проездному на 90 и 365 дней не изменится, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

При этом цена самого популярного проездного – на 30 дней – вырастет в соответствии с инфляцией на 3,5%, что соответствует повышению на 1,3 рубля за одну поездку.