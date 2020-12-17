Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней не повысят в 2021 году

Цена на поездки в общественном транспорте Москвы по проездному на 90 и 365 дней не изменится, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

При этом цена самого популярного проездного – на 30 дней – вырастет в соответствии с инфляцией на 3,5%, что соответствует повышению на 1,3 рубля за одну поездку.

Проезд по карте «Тройка» в Москве подорожает до 42 рублей

Заммэра Москвы Максим Ликсутов 12 декабря сообщил журналистам о минимальном повышении тарифов на проезд в московском транспорте в новом году. Также повысились цены на проезд в остальных регионах России: Санкт-Петербурге, Ижевске, Татарстане и других регионах.





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ФОТО: РИА Новости
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