Стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней не повысят в 2021 году
Цена на поездки в общественном транспорте Москвы по проездному на 90 и 365 дней не изменится, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.
При этом цена самого популярного проездного – на 30 дней – вырастет в соответствии с инфляцией на 3,5%, что соответствует повышению на 1,3 рубля за одну поездку.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов 12 декабря сообщил журналистам о минимальном повышении тарифов на проезд в московском транспорте в новом году. Также повысились цены на проезд в остальных регионах России: Санкт-Петербурге, Ижевске, Татарстане и других регионах.
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