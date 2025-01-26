Стоимость аренды жилья в Лос-Анджелесе резко выросла после лесных пожаров
После лесных пожаров арендная плата в некоторых районах городского округа Лос-Анджелеса взлетела до 266%. Об этом сообщает The Washington Post.
Исследователи сравнивали расценки на съем 1,7 тыс. единиц арендного жилья в течение двух недель до пожаров и почти на 3 тыс. в течение двух недель после. Так, в прибрежной Эрмоса Бич средние арендные ставки удвоились с $4,2 тыс. до $8,5 тыс., а в Шерман-Окс выросли почти вчетверо на 266,4% — с $2,9 тыс. до $10,8 тыс.
При этом в Лос-Анджелесе до 8 марта запрещено повышать арендную плату более чем на 10%. Это постановление распространяется как на действующие, так и новые договоры, издал губернатор Гэвин Ньюсом.
Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Совокупная площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров, погибли 28 человек. Уничтожено около 17 тысяч строений, в том числе, дома знаменитостей. Экономический ущерб от пожаров в округе Лос-Анджелес уже превысил 250 миллиардов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru