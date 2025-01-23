Более 30 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за нового лесного пожара
Более 30 тысяч человек вынужденно эвакуируют в американском штате Калифорния из-за нового ландшафтного пожара. Служба спасения предупредила ещё 23 тысячи жителей о возможной эвакуации во вторую очередь в ближайшее время.
Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии привел последние данные, согласно которым, огонь в округах Лос-Анджелес и Вентура уничтожил лесные массивы на площади свыше четырёх тысяч гектаров. В борьбе с огненной стихией принимают участие более 4 тысяч сотрудников пожарной охраны.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным властей, пока пожар локализован на 14%. К счастью, в этот раз ни одно здание не пострадало. По данным Национальной метеорологической службы, распространению огня способствует сильный ветер.
Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Совокупная площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров, погибли 25 человек. Уничтожено около 12,5 тысяч строений, в том числе, дома знаменитостей. Экономический ущерб от пожаров в округе Лос-Анджелес уже превысил 250 миллиардов долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru