Более 30 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за нового лесного пожара

Более 30 тысяч человек вынужденно эвакуируют в американском штате Калифорния из-за нового ландшафтного пожара. Служба спасения предупредила ещё 23 тысячи жителей о возможной эвакуации во вторую очередь в ближайшее время.

Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии привел последние данные, согласно которым, огонь в округах Лос-Анджелес и Вентура уничтожил лесные массивы на площади свыше четырёх тысяч гектаров. В борьбе с огненной стихией принимают участие более 4 тысяч сотрудников пожарной охраны.