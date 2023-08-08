Сто тысяч участников посетили офлайн-тренировки «Спортивных выходных»

В рамках проекта «Спортивные выходные», стартовавшего три года назад, около 100 тысяч человек посетили тренировки в московских парках и на других локациях, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 2020 году в столице стартовал проект “Спортивные выходные”. У жителей появилась возможность тренироваться на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров бесплатно», - сказала Ракова.

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По ее словам, все начиналось с занятий в 16 парках, однако проект начал стремительно набирать популярность и на сегодняшний день прошло уже более 4,5 тыс. тренировок под руководством профессиональных спортсменов.

Летом 2023 года занятий проводятся на 26 открытых площадках. В их числе, в частности, «Лужники», ландшафтный парк на территории «Острова мечты» и «Сад Технопарка» в Сколково. Кроме того, «Спортивные выходные» можно провести на Московском урбанистическом форуме-2023, который проходит в Гостином дворе до 10 сентября.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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