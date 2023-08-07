Открыта регистрация на бесплатный забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума
Во время Московского урбанистического форума в столице для всех желающих организуют бесплатный забег. Он состоится 2 сентября, анонсировал состязание руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
По его словам, промышленники столицы могут не только предлагать высокотехнологичные решения и инновационные разработки, но и показывать высокие спортивные результаты.
«Они доказывают не первый год во время спартакиады для промышленников и забеге «Моспром». В этот раз мы решили организовать забег для всех желающих в Парке победы на Поклонной горе», – отметил Владислав Овчинский.
Бегуны смогут выбрать одну из трех дистанций – один, пять и 10 километров. По данным организаторов, планируется участие в забеге около трех тысяч человек из девяти возрастных групп: от 18 до 60+ лет.
Забег стартует 2 сентября в 9:00. Заполнить анкету и получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте. Участникам потребуется предоставить медицинскую справку.
Победители получат медали и кубки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru