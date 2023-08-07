Открыта регистрация на бесплатный забег «Моспром» в рамках Московского урбанфорума

Во время Московского урбанистического форума в столице для всех желающих организуют бесплатный забег. Он состоится 2 сентября, анонсировал состязание руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, промышленники столицы могут не только предлагать высокотехнологичные решения и инновационные разработки, но и показывать высокие спортивные результаты.

«Они доказывают не первый год во время спартакиады для промышленников и забеге «Моспром». В этот раз мы решили организовать забег для всех желающих в Парке победы на Поклонной горе», – отметил Владислав Овчинский.

Бегуны смогут выбрать одну из трех дистанций – один, пять и 10 километров. По данным организаторов, планируется участие в забеге около трех тысяч человек из девяти возрастных групп: от 18 до 60+ лет.

Забег стартует 2 сентября в 9:00. Заполнить анкету и получить более подробную информацию о мероприятии можно на сайте. Участникам потребуется предоставить медицинскую справку.

Победители получат медали и кубки.

