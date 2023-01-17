Как изменится стоимость ОСАГО из-за повышения лимита выплат
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил НСН, что выплаты увеличатся в четыре раза, а стоимость полиса для добросовестных водителей почти не изменится.
На выплаты по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью приходятся самые большие суммы, повышение лимитов оправданно и практически не затронет добросовестных водителей, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, может быть принят уже в I квартале этого года. В ЦБ предупредили, что в таком случае ОСАГО может подорожать на 10%. Уфимцев рассказал, почему эта мера необходима.
«Если в четыре раза увеличиваются лимиты по выплатам по жизни и здоровью, то, конечно, нужно будет чуть больше заплатить страховой премии. Просто, как всегда, это будет больше удар по аварийным водителям, меньше по добросовестным. Мы считаем, что изменения нужны, но сам размер и порядок, конечно, требуют дальнейшего обсуждения со стороны Банка России. Около 10% будет корректировка, но это средний показатель. Например, плохой автовладелец должен будет платить на две тысячи больше, тот, кто чаще попадает в ДТП, нарушает правила. А тот, кто ездит хорошо, у него на 100 рублей всего изменится стоимость полюса, общее изменение будет больше, но и выплаты больше», - объяснил собеседник НСН.
При этом он отметил, что выплаты увеличатся значительнее. По словам Уфимцева, каждое десятое ДТП связано с ущербом, причиненным жизни и здоровью, на такие случаи и сейчас приходятся самые большие многомиллионные выплаты.
«На сегодняшний момент большая часть убытков – это те убытки, которые связаны только с повреждением имущества. Но примерно каждое десятое ДТП связано с нанесением вреда здоровью, жизни. По автомобилю лимит 400 тысяч рублей, а в автомобиле может ехать четыре или пять человек. Если они погибли, даже при нынешнем лимите это два миллиона рублей выплата. В штуках это не очень много, но по суммам это большие выплаты», - заключил эксперт.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН заявил, что нельзя допустить повышения лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, нужно закрыть все лазейки для повышения стоимости полиса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Песков отказался комментировать отставку Арестовича
- Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе
- Пригожин пообещал поучаствовать в конфликте в США
- Путин созвонился с туркменским коллегой
- В Кремле не стали комментировать заявления Киева о сроках освобождения Донбасса
- Песков рассказал, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации
- Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
- Spiegel назвал имя нового главы Минобороны ФРГ
- Клишас: Военное положение не является основанием для применения смертной казни
- «Это невозможно»: Глава СВР Нарышкин о планах Украины по «возвращению» Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru