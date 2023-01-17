Как изменится стоимость ОСАГО из-за повышения лимита выплат

На выплаты по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью приходятся самые большие суммы, повышение лимитов оправданно и практически не затронет добросовестных водителей, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с НСН.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, может быть принят уже в I квартале этого года. В ЦБ предупредили, что в таком случае ОСАГО может подорожать на 10%. Уфимцев рассказал, почему эта мера необходима.

«Если в четыре раза увеличиваются лимиты по выплатам по жизни и здоровью, то, конечно, нужно будет чуть больше заплатить страховой премии. Просто, как всегда, это будет больше удар по аварийным водителям, меньше по добросовестным. Мы считаем, что изменения нужны, но сам размер и порядок, конечно, требуют дальнейшего обсуждения со стороны Банка России. Около 10% будет корректировка, но это средний показатель. Например, плохой автовладелец должен будет платить на две тысячи больше, тот, кто чаще попадает в ДТП, нарушает правила. А тот, кто ездит хорошо, у него на 100 рублей всего изменится стоимость полюса, общее изменение будет больше, но и выплаты больше», - объяснил собеседник НСН.