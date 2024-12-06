Сигал также добавил, что Россия успешно ведет боевые действия. По мнению актера, единственные, кто действительно выигрывает от конфликта, — это «большие политики».

Он также выразил мнение, что несмотря на отказ администрации президента США Джо Байдена от сотрудничества с Россией, избранный президент Дональд Трамп, вероятно, постарается наладить отношения с РФ, передает «Радиоточка НСН».

