Стивен Сигал пожелал россиянам мира и победы в новом году
Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал поздравил россиян с наступающим Новым годом, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что надеется на мир, счастье и победу для страны. В интервью журналистам он подчеркнул, что война — это ужасное событие, и россияне должны «подняться и защитить свою страну».
Сигал также добавил, что Россия успешно ведет боевые действия. По мнению актера, единственные, кто действительно выигрывает от конфликта, — это «большие политики».
Он также выразил мнение, что несмотря на отказ администрации президента США Джо Байдена от сотрудничества с Россией, избранный президент Дональд Трамп, вероятно, постарается наладить отношения с РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru