Сигал написал Путину о готовности сражаться и умереть за РФ

По его словам, когда началась спецоперация он обучал «боевым искусствам некоторых людей» на Ближнем Востоке. На следующий день актер написал письмо Путину, в котором выразил поддержку главе государства и отметил, что теперь Россия увидит, кто ее настоящие соотечественники, кто друзья, а кто враги.

«Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать», — отметил Сигал.

Ранее Путин наградил Сигала орденом Дружбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

