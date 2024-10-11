Сигал написал Путину о готовности сражаться и умереть за РФ

Американский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал в своем фильме «Во имя справедливости» заявил, что в начале специальной военной операции написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за российского лидера и за РФ.

Стивен Сигал встретился с пленными боевиками из «Азова»

По его словам, когда началась спецоперация он обучал «боевым искусствам некоторых людей» на Ближнем Востоке. На следующий день актер написал письмо Путину, в котором выразил поддержку главе государства и отметил, что теперь Россия увидит, кто ее настоящие соотечественники, кто друзья, а кто враги.

«Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать», — отметил Сигал.

Ранее Путин наградил Сигала орденом Дружбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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