Сигал написал Путину о готовности сражаться и умереть за РФ
Американский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал в своем фильме «Во имя справедливости» заявил, что в начале специальной военной операции написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за российского лидера и за РФ.
По его словам, когда началась спецоперация он обучал «боевым искусствам некоторых людей» на Ближнем Востоке. На следующий день актер написал письмо Путину, в котором выразил поддержку главе государства и отметил, что теперь Россия увидит, кто ее настоящие соотечественники, кто друзья, а кто враги.
«Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он на самом деле отстаивал и что пытался сделать», — отметил Сигал.
Ранее Путин наградил Сигала орденом Дружбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru