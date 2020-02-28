Стивен Сигал попался на скрытой рекламе криптовалюты

В 2018 году Сигал разместил на своих страницах в соцсетях анонсировал первичное размещение токенов Bitcoiin2Gen, призвав не пропустить это событие. Он при этом не указал, что пост -рекламный и был оплачен. По имеющимся данным, за рекламу он получил $250 тысяч долларов наличными и $750 тысяч криптовалютой.

Как сообщает телеканал «360», Сигал сотрудничал со следствием и добровольно согласился выплатить штраф.. По законам США, Сигал как большая знаменитость не имел право использовать своё влияние для рекламы ценных бумаг, не раскрывая полученную компенсацию.

У Сигала двойное гражданство - американское и российское (с 2016 года).

