Стивен Сигал рассказал о своей пенсии в России
12 октября 201918:55
Американский киноактер Стивен Сигал, который получил российское гражданство, сообщил, что не знает о начислении своей пенсии в России. Он добавил, что еще молод для таких вопросов. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции, которая была посвящена началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.
Сигал добавил, что сейчас в России он занимается одним кинопроектом, однако подробностей не сообщил.
Напомним, что американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости
Горячие новости
- Российские зрители отдали за «Джокера» более миллиарда рублей
- Звезды запустили челлендж для участия в «Лидерах России»
- Футуролог спрогнозировал жизнь в России после потепления
- Экстренное предупреждение объявлено в Москве
- МИД Украины попросил ЕС «дожать» Россию по Донбассу