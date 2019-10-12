Стивен Сигал рассказал о своей пенсии в России

Американский киноактер Стивен Сигал, который получил российское гражданство, сообщил, что не знает о начислении своей пенсии в России. Он добавил, что еще молод для таких вопросов. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции, которая была посвящена началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

Сигал добавил, что сейчас в России он занимается одним кинопроектом, однако подробностей не сообщил.

Напомним, что американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин

