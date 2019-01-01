Стивен Сигал побывал на Параде Победы

Американский актёр, спецпредставитель Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал посетил Парад Победы, который состоялся сегодня на Красной площади в Москве. Он заявил, что очень взволнован и счастлив находиться на торжественном мероприятии, которое посвящено 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уточняется, что на парад он приехал вместе со своей супругой. Сигал был одет в чёрное пальто, на лацкан которого прикреплена георгиевская ленточка.

Ранее, в 2016 году, Стивен Сигал получил российское гражданство. В августе прошлого года стало известно о его назначении спецпредставителем по гуманитарным связям с США.

