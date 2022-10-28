Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску удачи с Twitter
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал американскому бизнесмену Илону Маску удачи с преодолением предвзятости и диктатуры в соцсети Twitter (заблокирована в России).
В своём Twitter российский политик также призвал миллиардера бросить бизнес на Украине.
«Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И бросить этот бизнес Starlink на Украине», - написал Медведев.
Ранее американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил Twitter, пишут «Известия».
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