Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску удачи с Twitter

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал американскому бизнесмену Илону Маску удачи с преодолением предвзятости и диктатуры в соцсети Twitter (заблокирована в России).

«Вернет ламповые времена»: Клименко рассказал о будущем Twitter при Маске

В своём Twitter российский политик также призвал миллиардера бросить бизнес на Украине.

«Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И бросить этот бизнес Starlink на Украине», - написал Медведев.

Ранее американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил Twitter, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:УкраинаTwitterИлон МаскДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры