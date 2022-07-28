Стивен Кинг и Джоан Роулинг стали самыми издаваемыми авторами в РФ
Американский писатель Стивен Кинг и британская писательница Джоан Роулинг стали самыми издаваемыми в РФ писателями в сегменте художественной литературы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг Российской книжной палаты (РКП).
Рейтинг составлен по итогам первого полугодия текущего года. По данным РКП, в текущем году было выпущено 151 издание книг Кинга общим тиражом 1 026 500 экземпляров и 21 издание книг Роулинг общим тиражом 752 тыс. экземпляров.
Следующим в рейтинге художественной литературы стал Федор Достоевский с 82 выпущенными изданиями книг с общим тиражом 577 600 экземпляров.
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