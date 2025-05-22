Стилист призвала отписаться от блогеров, чтобы избежать импульсивных покупок

«Блогеры активно рекламируют бесконечные акции на маркетплейсах. Их задача — создать у вас ощущение срочности и выгоды, даже если вещь вам не нужна», — пояснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Как отметила Подчерняева, тем, кто хочет воздержаться от излишнего шоппинга, стоит отписаться от модных блогеров. Помимо прочего важно дважды в год проводить разбор гардероба и оцифровывать вещи, которые уже есть в шкафу. Фотографии позволят быстрее создавать образы и избавят от желания зайти на маркетплейс, если вся необходимая одежда уже есть в гардеробе.

По словам стилиста, чтобы оценить целесообразность новой покупки, достаточно разделить стоимость вещи на примерное число раз, когда она будет надета. Если стоимость одного выхода окажется высокой, такую покупку можно назвать нецелесообразной.

Ранее стилист и ведущий телепроекта «Модный приговор» Александр Рогов отметил, что к актуальным трендам предстоящего лета можно отнести принт в горошек, бахрому и эстетику дикого запада, напоминает «Радиоточка НСН».

