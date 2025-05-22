Стилист призвала отписаться от блогеров, чтобы избежать импульсивных покупок
Контент блогеров может побудить человека к импульсивным покупкам, допустила персональный стилист Надежда Подчерняева.
«Блогеры активно рекламируют бесконечные акции на маркетплейсах. Их задача — создать у вас ощущение срочности и выгоды, даже если вещь вам не нужна», — пояснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Как отметила Подчерняева, тем, кто хочет воздержаться от излишнего шоппинга, стоит отписаться от модных блогеров. Помимо прочего важно дважды в год проводить разбор гардероба и оцифровывать вещи, которые уже есть в шкафу. Фотографии позволят быстрее создавать образы и избавят от желания зайти на маркетплейс, если вся необходимая одежда уже есть в гардеробе.
По словам стилиста, чтобы оценить целесообразность новой покупки, достаточно разделить стоимость вещи на примерное число раз, когда она будет надета. Если стоимость одного выхода окажется высокой, такую покупку можно назвать нецелесообразной.
Ранее стилист и ведущий телепроекта «Модный приговор» Александр Рогов отметил, что к актуальным трендам предстоящего лета можно отнести принт в горошек, бахрому и эстетику дикого запада, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Уралвагонзавод» нарастил производство танков «Прорыв»
- В Британии перестанут сажать людей в тюрьмы из-за нехватки камер
- В Госдуме предложили переобучить психологов для работы с бойцами СВО
- Футболист Лука Модрич покинет мадридский «Реал» по окончании сезона
- Песков: Россия получила от Украины встречный список для обмена «1000 на 1000»
- Фермер во Франции нашел в земле золото стоимостью 320 млрд рублей
- Мишустин объявил о повышении выплат беременным студенткам
- Путин вручил награду заслуженного артиста скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву
- Канцлер ФРГ пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО
- Путин заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru