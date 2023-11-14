Стилист объяснил, как правильно ухаживать за волосами в холодное время года
Стилист, творческий партнер бренда Medavita Павел Охапкин заявил, что в холодное время года стрессу подвержен весь организм человека, это касается также волос и кожи головы, сообщает Газета.Ru.
По его словам, в осенне-зимний период следует использовать питательные средства для повреждённых волос, которые сделают их «гладкими, блестящими и более податливыми к укладке».
«Липидные комплексы в их составе отлично заполнят чешуйчатый слой, защищающий волос от пагубного воздействия окружающей среды», — пояснил он.
Эсперт отметил, что в холодное время года нужно носить головные уборы, а также регулярно состригать секущиеся кончики, и не выходить на улицу сразу после использования феном.
Охапкин добавил, что также нужно уделять внимание коже головы, для чего следует обратить внимание на себорегулирующие шампуни и сыворотки.
Ранее врач-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заявила, что те, кто считает, что постоянное ношение кепки может привести к преждевременному облысению, заблуждаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главного полицейского Выборгского района арестовали по обвинению в коррупции
- Стилист объяснил, как правильно ухаживать за волосами в холодное время года
- Экономист прогнозирует рост стоимости авиабилетов на рейсы по России на треть
- Суд отправил подростка на лечение у психиатра из-за нацистского приветствия
- Греческий теннисист Циципас снялся матча с Итогового турнира АТР
- СМИ: Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из России, несмотря на санкции
- В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
- Бойцы Росгвардии задержали жителя ДНР по наводке военной контрразведки
- Аферисты обманули трех петербургских пенсионеров на 13 млн рублей
- В возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru