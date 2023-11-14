Стилист объяснил, как правильно ухаживать за волосами в холодное время года

По его словам, в осенне-зимний период следует использовать питательные средства для повреждённых волос, которые сделают их «гладкими, блестящими и более податливыми к укладке».

«Липидные комплексы в их составе отлично заполнят чешуйчатый слой, защищающий волос от пагубного воздействия окружающей среды», — пояснил он.

Эсперт отметил, что в холодное время года нужно носить головные уборы, а также регулярно состригать секущиеся кончики, и не выходить на улицу сразу после использования феном.

Охапкин добавил, что также нужно уделять внимание коже головы, для чего следует обратить внимание на себорегулирующие шампуни и сыворотки.

Ранее врач-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заявила, что те, кто считает, что постоянное ношение кепки может привести к преждевременному облысению, заблуждаются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

