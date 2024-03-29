Gaumont снимет сериал о семье Гуччи
Старейшая в мире французская кинокомпания Gaumont займется производством сериала о итальянской семье Гуччи, сообщает Numero.
Как отмечается, интерес к этой теме возник после успеха фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи». При этом французы пригласили к участию в производстве сериала кинокомпанию Alcor Film, основанную Джорджио Гуччи. По замыслу авторов, это будет история дома моды начиная с 1921 года, когда Гуччио Гуччи открыл одноименное ателье по созданию дорожных аксессуаров во Флоренции.
Дата выхода сериала пока неизвестна.
Ранее HBO опубликовал два трейлера второго сезона «Дома дракона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru