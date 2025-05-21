Стилист Рогов назвал принт в горошек самым модным этим летом
Принт в горошек является одним из самых актуальных трендов предстоящего лета, рассказал в своем Telegram-канале стилист и ведущий телепроекта «Модный приговор» Александр Рогов.
Он также подчеркнул, что среди популярных трендов сезона выделяется бахрома.
Помимо прочего к модным тенденциям также можно отнести различные вещи в эстетике дикого запада, включая шляпы и изделия из кожи.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец рассказал «Радиоточке НСН», что для школьного выпускного в 2025 году девушкам лучше отдавать предпочтение нежным и более повседневным образам с коротким платьем или брюками в пол.
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