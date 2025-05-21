Стилист Рогов назвал принт в горошек самым модным этим летом

Принт в горошек является одним из самых актуальных трендов предстоящего лета, рассказал в своем Telegram-канале стилист и ведущий телепроекта «Модный приговор» Александр Рогов.

Стилист заявила, что кислотные цвета вышли из моды

Он также подчеркнул, что среди популярных трендов сезона выделяется бахрома.

Помимо прочего к модным тенденциям также можно отнести различные вещи в эстетике дикого запада, включая шляпы и изделия из кожи.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец рассказал «Радиоточке НСН», что для школьного выпускного в 2025 году девушкам лучше отдавать предпочтение нежным и более повседневным образам с коротким платьем или брюками в пол.

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ФОТО: ТАСС / Александр Мамаев
ТЕГИ:ЛетоМода

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