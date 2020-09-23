Стерлигов опроверг сообщения о закрытии своих магазинов

Стерлигов отметил, что пока за продуктами необходимо ходить в масках и перчатках, магазины его сети не будут участвовать в этом «отвратительном спектакле». «Мы предлагаем обычную крестьянскую продукцию, то, что выращиваем, – от молока для хлеба», – рассказал предприниматель.

Он также обратил внимание, что цены в его магазинах остались прежними.

«Мне присылают фото из одного гипермаркета. Там хлеб – за 428 рублей за буханку, причем не килограмм. А это отрава химическая. А у нас килограммовый натуральный хлеб – за 500 рублей», - сказал он.

Бизнесмен рассказал, что цены повышаются из-за подорожания хлебозаменителя. По его словам, спрос на натуральный хлеб остается, но без ажиотажа.

