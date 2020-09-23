Стерлигов опроверг сообщения о закрытии своих магазинов
Бизнесмен Герман Стерлигов заявил «Радио 1», что в Подмосковье продолжает работу его хлебопекарный магазин.
Ранее Telegaram-канал Mash писал, что все точки сети «Стерлинг групп» закрылись из-за убыточности. Бизнесмен назвал эти сообщения «лабудой».
«Когда началась так называемая пандемия, мы все магазины в Москве и Московской области закрыли. С тех пор с марта у нас работает только один магазинчик», - сказал он.
Стерлигов отметил, что пока за продуктами необходимо ходить в масках и перчатках, магазины его сети не будут участвовать в этом «отвратительном спектакле». «Мы предлагаем обычную крестьянскую продукцию, то, что выращиваем, – от молока для хлеба», – рассказал предприниматель.
Он также обратил внимание, что цены в его магазинах остались прежними.
«Мне присылают фото из одного гипермаркета. Там хлеб – за 428 рублей за буханку, причем не килограмм. А это отрава химическая. А у нас килограммовый натуральный хлеб – за 500 рублей», - сказал он.
Бизнесмен рассказал, что цены повышаются из-за подорожания хлебозаменителя. По его словам, спрос на натуральный хлеб остается, но без ажиотажа.
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