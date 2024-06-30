Меликов заявил о травле жителей Дагестана после терактов
Травля Дагестана и его жителей после терактов в Махачкале и Дербенте не прекращается, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
Он отметил, что негативно воспринимает оскорбительные выпады в адрес Дагестана и его жителей. Меликов назвал некоторые комментарии «неосторожными и опасными».
«Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах», - возмутился глава республики.
Он призвал не делать весь Дагестан ответственным за террористов. Политик допустил, что некоторые комментаторы намеренно обостряют ситуацию.
На прошлой неделе вооруженные боевики атаковали православный храм и синагогу в Дербенте, одновременно в Махачкале произошло нападение на сотрудников полиции. Погибли более 20 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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