Экс-генпрокурор оценил вероятность выхода Дрыманова по УДО
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН пояснил, что осужденный экс-глава СК не признал свою вину, не заключал соглашение с следствием и не может рассчитывать на условно-досрочноеосвобождение.
Мосгорсуд приговорил бывшего главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой. Суд также приговорил его к штрафу в размере 196 млн рублей и лишил звания генерал-майора юстиции, а также права в течение пяти лет работать в органах. Суд устaновил, что Дрымaнов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и Алексеем Крaмаренко входил в организовaнную преступную группировку, которую возглaвлял экс-руководитель упрaвления собственной безопасности СК РФ Михaил Мaксименко.
В прошлом году Мaксименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режимa в рамках первого уголовного дела о взяткaх. Никандровa приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня прошлого года он был освобожден условно-досрочно.
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН усомнился в возможности скорого освобождении Дрыманова, однако допустил переквалификацию уголовного дела только в случае вмешательства вышестоящих судебных инстанций.
«С учетом абсолютно диаметральной позиции обвинения и защиты комментарии я дать не могу, в этой ситуации нужно знать материалы самого дела. Или участвовать хотя бы в роли слушателя в судебном процессе. Я не следил за ходом дела, знаю только о его итогах из СМИ. Что касается возможности условно-досрочного освобождения Никандрова, он заключил соглашение и давал показания относительно своей роли и изобличал других участников дела, поэтому он оказался в такой выигрышной ситуации. Насколько мне известно, Дрыманов не признавал своей вины, никаких соглашений не заключал, поэтому говорить о том, что к нему может быть применена какая-то смягчающая мера, не приходится. Только если защита обратится в другую инстанцию, которая будет в порядке апелляции или даже надзора пересматривать это дело, и тогда, возможно, могут произойти изменения в квалификации, в определении меры наказания и так далее. Таким путем может быть достигнуто смягчение, если доводы защиты будут восприняты другими вышестоящими судебными инстанциями. А аналогия с Никандровым не проходит уже с самого начала», - объяснил он.
14 декабря 2015 года на Рочдельской улице возле ресторана Elements в центре Москвы произошла перестрелка. Расследование стрельбы, в результате которой были убиты два человека и еще несколько человек было ранено, привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета РФ.
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