Экс-генпрокурор оценил вероятность выхода Дрыманова по УДО

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН усомнился в возможности скорого освобождении Дрыманова, однако допустил переквалификацию уголовного дела только в случае вмешательства вышестоящих судебных инстанций.



«С учетом абсолютно диаметральной позиции обвинения и защиты комментарии я дать не могу, в этой ситуации нужно знать материалы самого дела. Или участвовать хотя бы в роли слушателя в судебном процессе. Я не следил за ходом дела, знаю только о его итогах из СМИ. Что касается возможности условно-досрочного освобождения Никандрова, он заключил соглашение и давал показания относительно своей роли и изобличал других участников дела, поэтому он оказался в такой выигрышной ситуации. Насколько мне известно, Дрыманов не признавал своей вины, никаких соглашений не заключал, поэтому говорить о том, что к нему может быть применена какая-то смягчающая мера, не приходится. Только если защита обратится в другую инстанцию, которая будет в порядке апелляции или даже надзора пересматривать это дело, и тогда, возможно, могут произойти изменения в квалификации, в определении меры наказания и так далее. Таким путем может быть достигнуто смягчение, если доводы защиты будут восприняты другими вышестоящими судебными инстанциями. А аналогия с Никандровым не проходит уже с самого начала», - объяснил он.