«Чеченскую Республику Ичкерия» признали террористической организацией
Суд признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия» с филиалами в странах Европы террористической организацией и запретил ее деятельность в России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Решение принял Шейх-Мансуровский районный суд города Грозного на основании доказательств, собранных ФСБ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, в отношении организации и 29 ее подразделений в 14 европейских государствах.
Как отметили в спецслужбе, структура была создана в 1991 году в Чечне. После начала специальной военной операции члены запрещенной организации участвуют в боевых действиях против РФ в составе вооруженных формирований Украины, в том числе в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, убийствах российских военных и мирного населения.
Ранее суд признал нежелательный в РФ «Антивоенный комитет России» террористической организацией и запретил его деятельность, пишет Ura.ru.
