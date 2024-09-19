Стендап-комику Гаврилову предъявили обвинения в дискредитации ВС РФ

Гаврилова задержали 8 сентября в Нижнем Новгороде перед концертом из-за «оскорбительных шуток о россиянах». По данным СМИ, причиной стали его высказывания на выступлении в Тбилиси.

10 сентября комика арестовали на 13 суток по другой статье Кодекса, касающейся возбуждения ненависти и унижения достоинства. Гаврилов признал свою вину, передает «Радиоточка НСН».