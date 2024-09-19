Стендап-комику Гаврилову предъявили обвинения в дискредитации ВС РФ

В отношении стендап-комика Дмитрия Гаврилова возбуждено административное дело по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ), сообщает газета «Коммерсантъ».

Максимальный штраф для физических лиц по этой статье составляет от 30 до 50 тыс. рублей. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

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Гаврилова задержали 8 сентября в Нижнем Новгороде перед концертом из-за «оскорбительных шуток о россиянах». По данным СМИ, причиной стали его высказывания на выступлении в Тбилиси.

10 сентября комика арестовали на 13 суток по другой статье Кодекса, касающейся возбуждения ненависти и унижения достоинства. Гаврилов признал свою вину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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