Стая собак загрызла насмерть жительницу Самары
В Самарской области стая бродячих собак насмерть загрызла женщину, сообщает «РЕН ТВ».
По данному факту расследуется уголовное дело. Инцидент произошел еще 19 мая на пустыре в районе одного из жилых домов.
Пострадавшую доставили в больницу, где она позже скончалась. Ведется проверка по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации сельского поселения своих обязанностей. Так, местные власти заключили контракт на отлов бродячих животных, однако собак на улицах меньше не стало.
Ранее стало известно, какие собаки наиболее агрессивны. Как оказалось, маленькие собаки более склонны к агрессии, чем их сородичи среднего и крупного размера.
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