Ставку НДС на строительные материалы предложили снизить в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10. Об этом пишет RT.

В письме на имя главы Минфина Антона Силуанова парламентарий отметил, что для предоставления жилья каждому жителю России необходимы новые решения, направленные на снижение затрат, связанных с приобретением и строительством собственного жилья. По словам Власова, каждый пятый россиян не имеет в собственности недвижимость.