Ставку на образовательные кредиты зафиксируют на уровне 3%

Правительство РФ устанавливает фиксированную процентную ставку на образовательные кредиты для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил на заседании в понедельник, 24 августа.

Льготный период кредитования увеличен с трёх до девяти месяцев после окончания учёбы, добавил он.

«Это даёт выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок, и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки», - отметил Мишустин.

Отмечается, что срок погашения образовательных кредитов будет увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЛьготыКредитыОбразованиеМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры