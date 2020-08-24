Ставку на образовательные кредиты зафиксируют на уровне 3%
Правительство РФ устанавливает фиксированную процентную ставку на образовательные кредиты для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил на заседании в понедельник, 24 августа.
Льготный период кредитования увеличен с трёх до девяти месяцев после окончания учёбы, добавил он.
«Это даёт выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок, и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки», - отметил Мишустин.
Отмечается, что срок погашения образовательных кредитов будет увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.
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