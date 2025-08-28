Статус ветерана боевых действий одобрили для еще одной категории граждан

Граждане, заключившие контракт с Минобороны в период с октября 2022 года до сентября 2023 года, получат статус ветерана боевых действий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Архангельской области создали цифровое приложение для адаптации ветеранов СВО

По его словам, необходимые изменения в федеральное законодательство подготовлены в рамках поручения президента России Владимира Путина. Это позволит указанным гражданам получать соответствующие социальные гарантии.

«Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем сенаторами», - заключил глава правительства.

Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что власти должны создать все необходимые условия для медицинской, психологической и социальной поддержки участников СВО, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Правительство РоссииВоеннослужащиеВетераныСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры