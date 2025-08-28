Статус ветерана боевых действий одобрили для еще одной категории граждан
Граждане, заключившие контракт с Минобороны в период с октября 2022 года до сентября 2023 года, получат статус ветерана боевых действий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, необходимые изменения в федеральное законодательство подготовлены в рамках поручения президента России Владимира Путина. Это позволит указанным гражданам получать соответствующие социальные гарантии.
«Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем сенаторами», - заключил глава правительства.
Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что власти должны создать все необходимые условия для медицинской, психологической и социальной поддержки участников СВО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали сделать нейросети бесплатными для школ и вузов
- Россиянам объяснили, как не нарваться на риелтора-мошенника
- В Госдуме задумались о росте цен из-за закона о локализации такси
- Статус ветерана боевых действий одобрили для еще одной категории граждан
- Песков назвал закономерными съемки фильма про Путина
- От «Чародеев» до «Сталкера»: Названы самые яркие фильмы по Стругацким
- Ди Вэнс: Трамп во многом согласен с Зеленским в вопросе территорий
- Самолет вынужденно сел в Омске из-за дебошира
- В России призвали не связывать удары по Украине с переговорами
- Легенда рока Марко Мендоса рассказал, почему не боится выступать в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru