Статус ветерана боевых действий одобрили для еще одной категории граждан

По его словам, необходимые изменения в федеральное законодательство подготовлены в рамках поручения президента России Владимира Путина. Это позволит указанным гражданам получать соответствующие социальные гарантии.

«Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем сенаторами», - заключил глава правительства.

Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин заявил, что власти должны создать все необходимые условия для медицинской, психологической и социальной поддержки участников СВО, сообщает RT.

