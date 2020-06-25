Стать самозанятыми можно будет во всех регионах России

В России может появиться официально до миллиона самозанятых граждан. Такой прогноз дал депутат Госдумы, основатель и президент Фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин. Таким образом в интервью «Радио 1» он прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина.

В ходе телеобращения к гражданам России глава государства объявил, что все субъекты федерации получат возможность вводить налоговый режим для самозанятых. Президент также предложил снизить возраст введения статуса самозанятого с 18 до 16 лет.

По данным Надеждина, на конец 2019 года в стране было зарегистрировано 200 тысяч самозанятых – тогда режим экспериментально действовал только в некоторых регионах. Теперь же, по словам депутата, цифра может вырасти в 5 раз. В Московской области речь может идти о многих десятках тысяч граждан с таким статусом. На сегодня специальный налоговый режим для самозанятых доступен в 23 регионах.

Борис Надеждин обозначил несколько привлекательных преимуществ официально самозанятого: элементарная финансовая отчётность, небольшой налог в размере 4%, возможность нормального пенсионного обеспечения, получение кредита на более выгодных условиях, также оформление виз.

