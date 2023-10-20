Стас Намин попросил прессу и посторонних людей не приходить на похороны сына
Музыкант Стас Намин попросил прессу и посторонних людей не приходить на похороны его сына Артема, который был убит 18 октября вместе с бабушкой, сообщает «Российская газета».
По его словам, по желанию матери покойного похороны пройдут в закрытом режиме. Музыкант просил понять его.
«Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек», - пояснил он.
Намин назвал погибшего сына чистым и порядочным человеком и своим ангелом. Что касается пасынка, которого подозревают в двойном убийстве, то музыкант отметил, что ему безразлична его судьба и он не следит за ходом следствия.
Ранее обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru