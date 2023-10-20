Стас Намин попросил прессу и посторонних людей не приходить на похороны сына

По его словам, по желанию матери покойного похороны пройдут в закрытом режиме. Музыкант просил понять его.

«Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек», - пояснил он.

Намин назвал погибшего сына чистым и порядочным человеком и своим ангелом. Что касается пасынка, которого подозревают в двойном убийстве, то музыкант отметил, что ему безразлична его судьба и он не следит за ходом следствия.

Ранее обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

