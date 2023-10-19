«Давний семейный конфликт»: Пасынок Стаса Намина назвал мотив двойного убийства

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян заявил, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына, убившего бабушку и сводного брата

В ходе допроса мужчина признался, что после ссоры с бабушкой он умертвил её во сне, а затем по телефону попросил брата приехать.

«По приезде родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. После этого мужчина сам позвонил в полицию», - рассказали в ведомстве.

Ранее соседка тёщи Стаса Намина Полины Ткаченко, которую зарезал его приёмный сын Роман, заявила, что не заметила ничего предвещавшего беду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: СК РФ
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