«Давний семейный конфликт»: Пасынок Стаса Намина назвал мотив двойного убийства

В ходе допроса мужчина признался, что после ссоры с бабушкой он умертвил её во сне, а затем по телефону попросил брата приехать.

«По приезде родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. После этого мужчина сам позвонил в полицию», - рассказали в ведомстве.

Ранее соседка тёщи Стаса Намина Полины Ткаченко, которую зарезал его приёмный сын Роман, заявила, что не заметила ничего предвещавшего беду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

