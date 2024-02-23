Стартовали оценочные испытания суперфинала пятого конкурса «Лидеры России»

В сообщении говорится, что в день участникам предстоит работать в командах над решением предложенной управленческой проблемы, выступив в роли представителей организации-партнёра или федерального министерства. Затем команды продолжат решать задачи, основанные на реальных примерах, стоящие перед федеральными и региональными руководителями.

Имена победителей объявят 25 февраля.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что в финальных испытаниях примут участие 228 мужчин и 74 представительницы прекрасного пола, средний возраст которых - 38 лет.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что суперфиналисты «достойно пройдут завершающие испытания».

«Участники трудятся в самых разных областях, но всех их объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны», – подчеркнул глава государства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лауреатами пятого конкурса на соискание премий мэра «Лидеры цифровой трансформации - 2023» стали 63 коллектива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

