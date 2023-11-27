«Инновации и бизнес»: награждены лауреаты конкурса «Лидер климатического развития»

Лауреатов конкурса наградили в шести номинациях. Были отмечены реализованные или частично реализованные экологические проекты. Основной критерий – их эффективность и польза для жителей.

23 ноября состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Лидер климатического развития». Награды лауреатам вручили руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева и знаменитый российский путешественник Федор Конюхов.

Проекты-победители: подсчеты и адаптация

Лауреатами стали авторы 18 проектов. В номинации «Бизнес: производим с пользой для климата и экологии» первое место у московской платформы по расчету, оптимизации и компенсации выбросов газа «PERIX.IO» и база данных «Региональные коэффициенты энергетических выбросов парниковых газов для 85-ти субъектов РФ». Ее функционал позволяет готовить отчетность по парниковым газам. Получив доступ к сервису, можно обучить специалистов, получить необходимые инструменты. Пользователя будет сопровождать опытный эксперт-наставник, который поможет и в подготовке отчетов.

Кроме того, платформа упрощает создание различных сценариев для сокращения выбросов парниковых газов, поддерживая стратегическое планирование по достижению целей в сфере ESG. Таким образом, компании смогут сократить юридические и финансовые риски, связанные с невыполнением требований по нормативам выбросов.

В номинации «Ответственное потребление: сохраняя климат» первое место занял проект «Адаптация хвойных деревьев к глобальным изменениям климата». На втором месте – московский ресторан Björn. Третье место получила Всероссийская акция «Сохраним лес» Всероссийского общественного движения «Волонтеры леса».

Всероссийская акция «Сохраним лес» является главным всероссийским проектом по восстановлению зеленых насаждений. За последние 4 года участники акции высадили более 220 миллионов деревьев по всей стране.

В номинации «Учимся беречь: информационные проекты» первое место занял «Всероссийский климатический лекторий» РЭУ им. Плеханова. Второе место присудили экологическому фестивалю «Театральный ЭкоМир».

Глобальное потепление заметно невооруженным взглядом

О важности борьбы с климатическими изменениями, загрязнением планеты рассказал российский путешественник Федор Конюхов, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний. Одна из глобальных проблем – загрязнение океанов микропластиком.

«В Тихом океане находится целый «континент» с микропластиком, который составляет 2,2 тысячи километров в длину и в ширину. Весь океан находится в микропластике, он есть даже в Антарктиде. При этом в Антарктиде нельзя проводить исследования, пока ты не получил разрешение от 85 стран. Нужно заявить свою программу, только после этого разрешат чем-то заниматься», - поделился Конюхов.

Кроме того, путешественник рассказал о глобальном потеплении, результаты которого заметны невооруженным взглядом на Северном полюсе.

«Глобальное потепление существует. На Северном полюсе я ходил в 1986 году, это были морозы, лед. В 2013 году мы достигли Северного полюса, я был там на собачьих упряжках и ситуация изменилась: много открытой воды, появились нерпы, которых раньше не было», - добавил Конюхов.

Как проводится конкурс

Конкурс «Лидер климатического развития» проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы с 2017 года. В этом году заявки от соискателей принимали с 26 октября по 20 ноября. Награды победителям вручают на форуме «Климатические диалоги», который в этом году проходил в Москве 23-24 ноября.

Конкурс проводится среди уже реализованных или частично реализованных на территории России экологических проектов. Цель проекта - отбор и популяризация лучших идей и практик в области защиты климата, экологии, энергосбережения, рециклинга, сохранения природного наследия, создания экологически и климатически благоприятной городской среды и развития экологических и климатических технологий.

Участниками конкурса являются представители бизнес-сообщества, общественные и некоммерческие организации, научные и учебные учреждения, проектные организации, СМИ, администрации регионов и муниципальных образований, учащиеся учебных заведений и молодые предприниматели. Проекты оцениваются в номинациях: «Бизнес: производим с пользой для климата и экологии», «Ответственное потребление: сохраняя климат», «Учимся беречь: информационные проекты», «Регионы и города: адаптируя территорию», «Климатические инновации: создавая будущее» и «Дети: с заботой о климате». В каждой номинации выбирается три лучших проекта.

