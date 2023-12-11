Стартовала кампания Национальной премии по профориентации «Россия – мои горизонты»

Фонд гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения России начал прием заявок на Первую национальную премию в области профориентации «Россия-Мои горизонты». Она поможет определить лучшие практики в этой области по всей России. Запуск премии завершает пятилетку активного развития профориентации в России. В программа участвуют уже 4 млн школьников, свыше 60000 педагогов и около 5000 экспертов и партнеров, а также региональных операторов.

В премии могут принимать участие педагоги, авторы научных работ, методик и корпоративных практик в области профориентации, индивидуальных школьных проектов. Заявленные к участию проекты должны помочь учащимся выбрать будущую профессии и осознано направлять профессиональные и учебные интересы.

Среди номинаций — «Лучший проект для СПО», «Лучший профориентационный проект», «Лучшие профориентационные практики в родительском сообществе», «Лучший проект по развитию профессиональных навыков педагогов и наставников в области профориентации», «Лучший инклюзивный проект», «Лучший информационный ресурс», «Учитель №1 в профориентации», «Лучший медиаконтент по профориентации», «Школа №1 в профориентации».

По словам руководителя Фонда гуманитарных проектов, члена общественной палаты Ивана Есина, пять лет работы программы «Билет в будущее» показали, что направление ранней профориентации школьников, когда-то новое для страны, сегодня формирует поколение тех, кто совершенно по-иному относится к карьере, занятости или трудовой мотивации. Миллионы детей уже смогли без страха посмотреть в будущее, но предстоит сделать еще многое. Есин добавил, что премия — возможность показать, что десятки тысяч компаний, ученых и педагогов по профориентации помогали на этом пути.

Проект «Билет будущее» действует в 89 российских регионах и в городе Байконуре в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

В сентябре текущего года на базе проекта «Билет в будущее» во всех школах России запущена единая модель профориентации школьников – профминимум для учащихся 6–11-х классов, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью. Все российские школьники каждый четверг учебного года участвуют в занятиях профориентационного курса «Россия – мои горизонты», которые являются одним из направлений профориентационного минимума.

