Стартовала ежегодная пресс-конференция Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стартовала в центральном выставочном зале «Манеж».

Перед началом общения с журналистами глава государства заявил, что постарается ответить на все вопросы.

«Постараюсь удовлетворить ваше любопытство, проинформировать о результатах работы, рассказать об ожиданиях и о том, к чему будем стремиться», - заявил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов быть лаконичными, чтобы президент смог ответить на максимально возможное количество вопросов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинПресс-конференция Путина
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