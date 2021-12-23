Стартовала ежегодная пресс-конференция Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина стартовала в центральном выставочном зале «Манеж».

Перед началом общения с журналистами глава государства заявил, что постарается ответить на все вопросы.

«Постараюсь удовлетворить ваше любопытство, проинформировать о результатах работы, рассказать об ожиданиях и о том, к чему будем стремиться», - заявил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов быть лаконичными, чтобы президент смог ответить на максимально возможное количество вопросов.

